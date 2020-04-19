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19 апреля 2020, воскресенье, 18:42 24
Силовые структуры 2020-04-19T18:52:16+03:00
Українські Новини
Перед Пасхой в Марьинке правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами

Перед Пасхой в Марьинке правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами

Елена Новикова
Мина, Гранатометы, Боеприпасы, Патроны, тайник с боеприпасами

Перед Пасхой в Марьинке Донецкой области военные и правоохранители обнаружили тайник с выстрелами для гранатометов, патронами для автоматов и миной в нежилом здании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Так, сообщается, что в ходе реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда совместно с представителями СБУ при участии военнослужащих 28-й ОМБр ВСУ провели обзор нежилого здания в городе Марьинка. При осмотре обнаружили 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика (2160 шт.) Патронов калибра 5,45 мм.

Тайник с боеприпасами в Марьинке. Фото: МВДТайник с боеприпасами в Марьинке. Фото: МВД

Уточняется, что обнаруженные боеприпасы переданы в Марьинский отдел Национальной полиции.

"По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Кто и для чего оставил смертоносный тайник в населенном пункте, расположенном в зоне проведения ООС, выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

 

Как сообщали Українські Новини, боевики 18 апреля 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, есть раненные.

Также 11 марта боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области.

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