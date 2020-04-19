Перед Великоднем у Мар'їнці правоохоронці виявили схованку з боєприпасами

Перед Великоднем в Мар'їнці Донецької області військові та правоохоронці виявили схованку з пострілами для гранатометів, патронами для автоматів і міною в нежитловому будинку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ України.

Так, повідомляється, що в ході реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ за участю військовослужбовців 28-ї ОМБр ВСУ провели огляд нежитлової будівлі в місті Мар'їнка. При огляді виявили 4 пострілу до гранатомету РПГ-7 і 1 постріл до гранатомета СПГ-9, міну МОН-50 і 2 ящика (2160 шт.) Патронів калібру 5,45 мм.

А Мар'їнці знайшли сховок з боєприпасами. Фото: МВС

Уточнюється, що виявлені боєприпаси передані до Мар'їнський відділ Національної поліції.

"За даним фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Хто і для чого залишив смертоносний схованку в населеному пункті, розташованому в зоні проведення ООС, з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 18 квітня 5 разів обстріляли позиції ВСУ на Донбасі, є поранені.

Також 11 березня бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області.