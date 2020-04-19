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19 квітня 2020, неділя, 18:16 14
Суспільство 2020-04-19T18:45:04+03:00
Українські Новини
Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус

Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус

Елена Новикова
Підозра на коронавірус, Зараження коронавірусом, Тест на коронавірус, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Києві за добу підтвердили ще 31 випадок COVID-19, в селі Черногородка Макарівського району Київської області санітарка з Київської клінічної лікарні №5 заявила про небезпеку, що загрожує їй від односельців. Голова села, за її словами, заборонив виходити з дому і погрожував штрафом, а односельці намагалися підпалити будинок.

Про це повідомляє видання "Страна".

Так, повідомляється, що в кінці березня співробітники клінічної лікарні №5 контактували з пацієнтами, у яких пізніше підтвердилося зараження коронавірусом. Лікарі і санітарки здали тест. В результаті серед лікарів виявили 9 інфікованих, а у трьох санітарок з Макарівського району тест показав негативний результат і вони продовжили працювати. Але голова села, звідки жінки їздять на роботу, заборонив їм виходити з дому.

На днях одній з санітарок з Черногородки Олені Міщенко у двір кинули коктейль Молотова. Жінка спробувала викликати поліцію, але та відмовилася приїхати, а голова села заявив, що якщо побачить Олену на вулиці, вона заплатить штраф 17 тисяч.

"Голова сільради розворушив це все: нібито я на самоізоляції. Але я не контактувала з хворими, я не хвора. Я звичайна санітарка. Сьогодні мені кинули солярку у вікно, не пустили в магазин, мені довелося їхати в інше село. Мені потрібно купити хліб. Що мені робити? Це якийсь дурдом. Мені погрожують спалити хату. Сусіди кажуть, щоб я не підходила, тому що я хвора коронавірусом. Я приїхала до голови сільради, а він мені сказав, щоб я сиділа вдома на самоізоляції. Але я хочу їсти, що мені робити? Мені страшно. Невідомо, що мені підкинуть завтра. Ви мені розкажіть, що мені робити? Я проживаю одна з котом. Хто мене захистить?", - сказала Олена Міщенко.

У той же час голова сільради Віктор Логвиненко розповів свою версію подій.

"Чутки йдуть не просто так. Я її попросив сидіти на самоізоляції. Під підозру на коронавірус потрапив її колишній співмешканець. Вона проігнорувала самоізоляцію, випила 100 грам і почала бігати. Зараз з неї зняли самоізоляцію, я подзвонив в магазин. Ніхто нічого не хотів палити, ніхто нікуди не кидав. Ні, може і кинули, але це ж не бензин, пляшка з соляркою ніколи не загориться", - сказав він.

Також голова сільради додав, що люди могли зробити так просто заради попередження. Сама ж місцева влада так і не змогла з'ясувати, хто хворий коронавірусом: санітарка або її колишній чоловік.

Він уточнив, що після скандалу, який потрапив в мережу, він зателефонував жінці з вибаченнями і сказав, що вона може йти в магазин.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавіруса.

летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%.

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