Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус

В той час, як в Києві за добу підтвердили ще 31 випадок COVID-19, в селі Черногородка Макарівського району Київської області санітарка з Київської клінічної лікарні №5 заявила про небезпеку, що загрожує їй від односельців. Голова села, за її словами, заборонив виходити з дому і погрожував штрафом, а односельці намагалися підпалити будинок.

Про це повідомляє видання "Страна".

Так, повідомляється, що в кінці березня співробітники клінічної лікарні №5 контактували з пацієнтами, у яких пізніше підтвердилося зараження коронавірусом. Лікарі і санітарки здали тест. В результаті серед лікарів виявили 9 інфікованих, а у трьох санітарок з Макарівського району тест показав негативний результат і вони продовжили працювати. Але голова села, звідки жінки їздять на роботу, заборонив їм виходити з дому.

На днях одній з санітарок з Черногородки Олені Міщенко у двір кинули коктейль Молотова. Жінка спробувала викликати поліцію, але та відмовилася приїхати, а голова села заявив, що якщо побачить Олену на вулиці, вона заплатить штраф 17 тисяч.

"Голова сільради розворушив це все: нібито я на самоізоляції. Але я не контактувала з хворими, я не хвора. Я звичайна санітарка. Сьогодні мені кинули солярку у вікно, не пустили в магазин, мені довелося їхати в інше село. Мені потрібно купити хліб. Що мені робити? Це якийсь дурдом. Мені погрожують спалити хату. Сусіди кажуть, щоб я не підходила, тому що я хвора коронавірусом. Я приїхала до голови сільради, а він мені сказав, щоб я сиділа вдома на самоізоляції. Але я хочу їсти, що мені робити? Мені страшно. Невідомо, що мені підкинуть завтра. Ви мені розкажіть, що мені робити? Я проживаю одна з котом. Хто мене захистить?", - сказала Олена Міщенко.

У той же час голова сільради Віктор Логвиненко розповів свою версію подій.

"Чутки йдуть не просто так. Я її попросив сидіти на самоізоляції. Під підозру на коронавірус потрапив її колишній співмешканець. Вона проігнорувала самоізоляцію, випила 100 грам і почала бігати. Зараз з неї зняли самоізоляцію, я подзвонив в магазин. Ніхто нічого не хотів палити, ніхто нікуди не кидав. Ні, може і кинули, але це ж не бензин, пляшка з соляркою ніколи не загориться", - сказав він.

Також голова сільради додав, що люди могли зробити так просто заради попередження. Сама ж місцева влада так і не змогла з'ясувати, хто хворий коронавірусом: санітарка або її колишній чоловік.

Він уточнив, що після скандалу, який потрапив в мережу, він зателефонував жінці з вибаченнями і сказав, що вона може йти в магазин.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавіруса.

летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%.