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19 квітня 2020, неділя, 17:30 17
Президент 2020-04-19T17:30:43+03:00
Українські Новини
Кількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020 зменшилася майже в 60 разів, - Зеленський

Кількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020 зменшилася майже в 60 разів, - Зеленський

Елена Новикова
Великдень, Великдень-2020, Великодня служба, Великоднє богослужіння
Пасхальне богослужіння
Пасхальне богослужіння

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у поточному році кількість віруючих, які відвідали богослужіння з нагоди Великодня, знизилась з 7,5 млн осіб до 130 тис. осіб порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"У цьому році на богослужіння прийшло 130 тис. віруючих. Торік на Великдень у церквах зібралося 7,5 млн парафіян. Ця різниця показує свідомість українців, наше дбайливе ставлення до рідних і близьких", - сказано в ньому з посиланням на слова Зеленського.

Президент подякував глав обладміністрацій і поліцію за сумлінну роботу, а також духовенство і віруючих за громадянську свідомість і дотримання карантинних обмежень.

Відзначається, що в більшості храмів дотримуються домовленості з керівництвом областей та Нацполицией щодо недопущення великого скупчення людей.

Богослужіння у більшості церков відбувалися або в присутності незначної кількості парафіян, або взагалі за закритими дверима.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполиция заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.

Також Святогірської лаври на Великдень віруючі зібралися в церкві топлой без масок та не дотримувалися дистанції.

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