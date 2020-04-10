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10 апреля 2020, пятница, 17:27 1352
Политика 2020-04-10T17:27:09+03:00
Українські Новини
В Житомирской области люди подожгли траву в 100 метрах от пожара

В Житомирской области люди подожгли траву в 100 метрах от пожара

Ольга Фандорина
Пожар, Житомирская область, Лесополоса, поджог травы
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua

В Житомирской области пожарные тушили пожар в лесополосе, когда рядом неизвестные снова подожгли сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в пятницу, 10 апреля.

"9 апреля в 13:36 к спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Свитын Житомирского района. По прибытию специалистов выяснилось, что огонь от сухой травы с поля распространился на лесополосу. Горение происходило на общей площади около 1 га. Первоначально спасатели сосредоточили свои силы на отражение огня от лесопосадки. В 14:11 пожар был локализован", - сказано в сообщении.

Когда спасатели поехали на дозаправку водой, на расстоянии около 100 м от места пожара неизвестные снова подожгли траву.

"Сразу на место происшествия прибыли лесники. Также через ветреную погоду огонь подошел к 3-м недостроенным деревянным зданиям. Руководитель тушения привлек на помощь дополнительные силы и средства. Совместными усилиями в 17:26 пожар удалось ликвидировать и не допустить переброски пламени на деревья и здания", - добавили в ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.  Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

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