підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новини
  • Події
  • У Житомирській області пожежники продовжують гасити 9 осередків займання
19 квітня 2020, неділя, 15:29 20
Події 2020-04-19T17:15:01+03:00
Українські Новини
У Житомирській області пожежники продовжують гасити 9 осередків займання

У Житомирській області пожежники продовжують гасити 9 осередків займання

Елена Новикова
пожежа, Займання, Пожежі в Житомирськы областы, Осередки займання
Ліквідація пожежі. Фото: pixabay
Ліквідація пожежі. Фото: pixabay

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що станом на 07:00 19 квітня в Житомирській області залишається 9 вогнищ загоряння, в той час, як пожежники тушкують чотири осередки лісової пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Станом на 7 годину 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП "Овруцький ЛХ", "Овруцький СЛХ", "Словечанское ЛХ" та "Словечанский лісгосп АПК") з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини. Залишається 9 вогнищ пожежі, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їх поширення", - сказано в ньому.

ДСНС спільно з лісовими господарствами не допустили знищення будівель і споруд в 6 населених пунктах (смт. Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Девошін, с. Слобода с. Ясінець).

18 квітня було залучено 1 одиниця інженерної техніки та 3 чоловіка Збройних сил, додатково у складі зведеного загону для допомоги в ліквідації лісових пожеж було направлено 12 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу ДСНС Івано-Франківської та Тернопільської областей.

У цілому ктушению залучені 960 чоловік і 156 одиниць техніки, з них від ДСНА 185 осіб і 43 одиниці техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області люди підпалили траву в 100 метрах від пожежі.

Більше новин про: пожежа Займання Пожежі в Житомирськы областы Осередки займання

Сьогодні християни східного обряду святкують Великдень
У ЗСУ кількість заражених коронавірусом збільшилася до 32, з них 2 людини померли
Новини
Кількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020 зменшилася майже в 60 разів, - Зеленський 17:30
Суховій і підпали. У МВС розповіли про причини пожеж в Житомирській області 16:56
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
У Житомирській області пожежники продовжують гасити 9 осередків займання 15:29
На Великдень поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській та Святогірскій Свято-Успенських лаврах 14:57
більше новин
Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП) 23:53
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Зеленський допускає пом'якшення карантину після 24 квітня 22:56
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень 15:47 Документ
Сходження Благодатного вогню
В Україну прибув Благодатний вогонь 21:15
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok