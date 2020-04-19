У Житомирській області пожежники продовжують гасити 9 осередків займання

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що станом на 07:00 19 квітня в Житомирській області залишається 9 вогнищ загоряння, в той час, як пожежники тушкують чотири осередки лісової пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Станом на 7 годину 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП "Овруцький ЛХ", "Овруцький СЛХ", "Словечанское ЛХ" та "Словечанский лісгосп АПК") з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини. Залишається 9 вогнищ пожежі, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їх поширення", - сказано в ньому.

ДСНС спільно з лісовими господарствами не допустили знищення будівель і споруд в 6 населених пунктах (смт. Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Девошін, с. Слобода с. Ясінець).

18 квітня було залучено 1 одиниця інженерної техніки та 3 чоловіка Збройних сил, додатково у складі зведеного загону для допомоги в ліквідації лісових пожеж було направлено 12 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу ДСНС Івано-Франківської та Тернопільської областей.

У цілому ктушению залучені 960 чоловік і 156 одиниць техніки, з них від ДСНА 185 осіб і 43 одиниці техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області люди підпалили траву в 100 метрах від пожежі.