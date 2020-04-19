На Великдень поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській та Святогірскій Свято-Успенських лаврах

Нацполіція заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів, в той час, як майже 130 тис. осіб проігнорували карантин і прийшли на Великдень у храми.

Про це йдеться в повідомленні Нацполиции, передають Українські Новини.

"Факт невиконання карантинних заходів зафіксували поліцейські в Почаївській Свято-Успенській лаврі, що на Кременеччині. Божественна літургія відбулася за участю значної кількості віруючих, які не дотримувалися дистанції", - сказано в ньому.

Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння повинно було проводитися з виконанням усіх умов і правил карантину, зокрема парафіяни повинні були знаходитися на прилеглій території, а не в храмі.

Наголошується, що більшість людей прийшли на святкову службу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав, правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.

У зв'язку з порушенням карантинних норм розглядається питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У свою чергу у Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей в кількості 300, при цьому не були дотримані соціальна дистанція та інші правила карантину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Ще по 3 випадками порушень в Донецькій області йде вивчення матеріалів, після чого їм буде дана правова оцінка.

Як повідомляли "Українські Новини", у диякона і трьох хористів Почаївської Лаври, що в Тернопільській області підтвердили коронавірус.

Також у Святогірській лаврі зібрався натовп віруючих на пасхальне богослужіння, багато з них були без масок.