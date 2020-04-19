Коронавірус в Україні будуть лікувати тим же препаратом, яким лікували вірус Ебола

Поки кількість хворих на COVID-19 в Україні більше 5 тисяч, Міністерство охорони здоров'я має намір закупити препарат "Ремдесивір" для лікування коронавірусу за допомогою дипломатичних каналів. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Зараз Міністерство охорони займається тим, щоб закупити це лікарський засіб і привезти його в Україну, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів", - сказав він. Степанов зазначив, що "Ремдесивір" був включений в протокол лікування хворих на коронавірус МОЗ, виходячи з досвіду інших країн. Згідно з протоколом, ці ліки повинні застосовуватися при важких і критичних станах хворих. Це противірусний засіб виробляється провідною американською компанією і раніше застосовувалося від вірусу Ебола, хоча не показав хорошого результату. Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я ввело єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Крім того, у МОЗ вважають, що зростання кількості хворих на коронавірус цього тижня – це наслідок відвідування церков та храмів на Вербну неділю.