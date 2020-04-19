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19 квітня 2020, неділя, 12:07 9
Суспільство 2020-04-19T14:21:23+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Україні будуть лікувати тим же препаратом, яким лікували вірус Ебола

Коронавірус в Україні будуть лікувати тим же препаратом, яким лікували вірус Ебола

Кира Молчанова
МОЗ, коронавірус в Україні, лікування коронавірусу, Ремдесивір
Таблетки. Фото: pixabay.com
Таблетки. Фото: pixabay.com

Поки кількість хворих на COVID-19 в Україні більше 5 тисяч, Міністерство охорони здоров'я має намір закупити препарат "Ремдесивір" для лікування коронавірусу за допомогою дипломатичних каналів.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Зараз Міністерство охорони  займається тим, щоб закупити це лікарський засіб і привезти його в Україну, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів", - сказав він.

Степанов зазначив, що "Ремдесивір" був включений в протокол лікування хворих на коронавірус МОЗ, виходячи з досвіду інших країн.

Згідно з протоколом, ці ліки повинні застосовуватися при важких і критичних станах хворих.

Це противірусний засіб виробляється провідною американською компанією і раніше застосовувалося від вірусу Ебола, хоча не показав хорошого результату.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я ввело єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19.

Крім того, у МОЗ вважають, що зростання кількості хворих на коронавірус цього тижня – це наслідок відвідування церков та храмів на Вербну неділю.

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