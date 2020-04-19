Украинцы стали больше болеть COVID-19 после посещения богослужения в Вербное воскресенье, — МОЗ

Министерство здравоохранения связывает рост количества заболевших коронавирусом более 100 человек в день с массовыми посещениями людьми богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"К сожалению, много кто не придерживался наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что признаки инфицирования проявляются на 4-5-й день и именно тогда был зафиксирован повышенный рост подтвержденных случаев.

Кроме того, по словам министра, увеличение количества заболевших в статистике связано с увеличением исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Так, по данным Минздрава, за последние сутки проведено 4 695 тестов ПЦР.

18 апреля было госпитализировано 97 человек, заболевших коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 343 до 5 449, количество умерших от заболевания - на 8 человек до 141 по сравнению с предыдущими сутками.

В Киеве за сутки подтвердили еще 31 случай COVID-19. Заболели 4 медика. Всего в столице заболевших коронавирусом 801 человек.