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19 квітня 2020, неділя, 10:30 16
Події 2020-04-19T14:30:04+03:00
Українські Новини
Чорнобильська зона продовжує горіти. Пожежники гасять чотири осередки лісової пожежі, — ДСНС

Чорнобильська зона продовжує горіти. Пожежники гасять чотири осередки лісової пожежі, — ДСНС

Кира Молчанова
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, ДСНС України, Пожежа в Чорнобильській зоні
Пожежа в Житомирській області. Фото: прес-служба ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: прес-служба ДСНС

Поки метеорологи обіцяють, що стан повітря у Києві покращиться після Великодня, в Чорнобильській Зоні відчуження та у Житомирській області рятувальники продовжують гасити пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, у Чорнобильській зоні за станом на сьогоднішній ранок основні зусилля рятувальників спрямовані на гасіння чотирьох осередків тління в лісах.

Мова йде про осередки в с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки – с. Буряківка. Там, за даними ДСНС, відбувається тління пеньків, залишків деревини та двох торфовищ у вогнищах, пройдених вогнем.

Продовжують гасити осередки пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришевского, Дитятковського і Денисовицкого лісництв.

"У відселених населених пунктах (с. Острови, с. Личмани, с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня і с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувались населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будинків", - повідомили в Держнс.

В той же час в Житомирській області Держнс гасить пожежі на території ще чотирьох лісництв (ДП "Овруцький ЛХ", "Овруцький СЛХ", "Словечанское ЛХ" та "Словечанский лісгосп АПК"). Там гасять окремі осередки осередків тління трав'яного настилу, пеньки і деревину.

В Держнс відзначили, що для облаштування протипожежних розривів залучена важка інженерна техніка Держнс.

Пожежа у Житомирській області. Карта. Фото: прес-служба ДСНСПожежа в Житомирській області. Карта. Фото: прес-служба ДСНС

Пожежа у Житомирській області. Фото: прес-служба ДСНСПожежа в Житомирській області. Фото: прес-служба ДСНС

Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження. Фото: прес-служба ДСНСПожежа в Чорнобильській зоні відчуження. Фото: прес-служба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.

Проте вчора повітря у Києві було найбруднішим у світі.

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