подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
18 апреля 2020, суббота, 17:13 148
Общество 2020-04-18T17:13:08+03:00
Українські Новини
Ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи, — Укргидрометцентр

Ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи, — Укргидрометцентр

Валерия Драгомирова
Киев, Смог, Гарь, загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС

В то время, как воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире, в Укргидрометцентре прогнозируют, что смог в столице начнет спадать уже с понедельника. Об этом сказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает пресс-служба ГосЧС.

"По состоянию на 17 и 18 апреля, качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - сказал он.


Прокопенко отметил, что такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как критические для населения.

По его словам, наибольшее значение загрязнения атмосферного воздуха как правило наблюдается в ночные и особенно ранние часы. Поэтому в настоящее время необходимо ограничить пребывание на улице и не открывать окна.

"Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северо и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

Больше новостей о: Киев Смог Гарь загрязнение воздуха

Где сейчас в Киеве и области самый грязный воздух...
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире ...
Как и где узнать уровень радиации в Киеве онлайн...
За сутки в Киеве обнаружили 65 новых случаев корон...
Пасха в условиях карантина: что запрещено и как попасть на богослужение
Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен
Новости
Ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи, — Укргидрометцентр 17:13
Из-за скопления людей в Свято-Троицком соборе в Днипре открыли уголовное производство 16:46
В Житомирской области пожар распространился на два села. Сгорели 39 домов 16:15
Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен 15:42 Документ
3 млн людей ждут возвращения на работу, — Бойко 15:10
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
"Новая почта" закроет все свои отделения и не будет доставлять посылки на Пасху 05:45
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,9 млрд. гривен 06:45
больше новостей
Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина" 20:26
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
Рейтинг Труханова является самой крупной аферой в современной истории Одессы, – СМИ 18:44
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция 14:21 Дополнено
больше новостей
Ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи, — Укргидрометцентр
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok