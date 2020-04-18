Ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи, — Укргидрометцентр

В то время, как воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире, в Укргидрометцентре прогнозируют, что смог в столице начнет спадать уже с понедельника. Об этом сказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает пресс-служба ГосЧС.

"По состоянию на 17 и 18 апреля, качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - сказал он.



Прокопенко отметил, что такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как критические для населения.



По его словам, наибольшее значение загрязнения атмосферного воздуха как правило наблюдается в ночные и особенно ранние часы. Поэтому в настоящее время необходимо ограничить пребывание на улице и не открывать окна.

"Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северо и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.