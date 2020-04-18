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18 квітня 2020, субота, 23:50 11
Силові структури 2020-04-18T23:55:14+03:00
Українські Новини
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону

У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Продуктові ринки, закриття ринків
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і главою Нацполіції Ігорем Клименком прискорення закриття ще працюючих ринків, постанову про дозвіл на роботу яких в умовах карантину скасував Віктор Ляшко.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Учасники наради обговорили питання прискорення виконання рішення про закриття ринків, адже в чотирьох областях України деякі ринки частково продовжують працювати", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, за дорученням Президента Володимира Зеленського Єрмак провів нараду по боротьбі з пожежами на території Житомирської і Київської областей та забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня.

Учасники наради детально обговорили підготовку до святкування Великодня в Україні, зокрема, протиепідемічні заходи і питання забезпечення громадського порядку.

Крім того, голова Житомирської обладміністрації Віталій Бунечко за відеозв'язком повідомив, що в суботу велася робота з локалізації 4 невеликих вогнищ займання.

За його словами, в разі необхідності до гасіння пожеж буде додатково залучено кілька літаків.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не відкривав ринки під час карантину.

Також оштрафований за недотримання карантину директор ринку в Запоріжжі захворів COVID-19.

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