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18 квітня 2020, субота, 20:25 4
Силові структури 2020-04-18T20:33:26+03:00
Українські Новини
На Закарпатті коронавірус виявили ще у трьох прикордонників

На Закарпатті коронавірус виявили ще у трьох прикордонників

Анна Рудык
Держприкордонслужба, Прикордонники, Коронавірус, коронавірус в Україні
Держприкордонслужба. Фото: пресслужба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: пресслужба ДПСУ

Ще у 3 прикордонників у Закарпатській області був підтверджений коронавірус, в цілому, станом на 18 квітня, 4 прикордонника мають позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), сьогодні і вчора підтверджено захворювання на коронавіруснц інфекцію ще у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області", - сказано в ньому.

Наголошується, що ці військовослужбовці з 15 квітня знаходяться на самоізоляції.

На даний момент стан здоров'я 4 співробітників Держприкордонслужби, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла - в межах норми.

Військовослужбовці перебувають під посиленим контролем персоналу підрозділів охорони здоров'я.

Крім того, перевіряються всі, з ким прикордонники контактували, а в підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введені режимно-обмежувальні заходи і посилене медичне спостереження.

Станом на 18 квітня, близько 150 прикордонників знаходяться на обсервації та ізоляції через контакту з особами, у яких надалі підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавірусу одужали майже 600 тисяч людей по всьому світу.

Тим часом в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.

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