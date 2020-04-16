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16 апреля 2020, четверг, 09:13 328
Силовые структуры 2020-04-16T09:13:12+03:00
Українські Новини
На Закарпатье у пограничника выявили коронавирус, - Госпогранслужба

На Закарпатье у пограничника выявили коронавирус, - Госпогранслужба

Анна Рудык
Пограничники, Госпогранслужба, Коронавирус, коронавирус в Украине
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

У пограничника в Закарпатской области был подтвержден коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него заболевания ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - сказано в нем.

На данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.

Отмечается, что Госпогранслужба поддерживает постоянную связь с врачами для обеспечения военнослужащего всем необходимым.

Кроме того, устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал.

Также в подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в том числе обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Также количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 4 до 23 лиц.

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