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19 квітня 2020, неділя, 07:00 9
Суспільство 2020-04-19T08:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні завершується обов’язкова термометрія на в'їздах у Київ

Сьогодні завершується обов’язкова термометрія на в'їздах у Київ

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, Коронавірус, Термометрія
Контрольно-пропускні пункти. Фото: Нацгвардія
Контрольно-пропускні пункти. Фото: Нацгвардія

Сьогодні, 19 квітня о 22:00, завершується обов'язкова термометрія на в'їздах до Києва для водіїв і пасажирів. З 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва почали вимірювати температуру. Перевіряються автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі.

Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в'їздах і виїздах з міста.

Розташовуються пункти за наступними адресами: вулиця Богатирська, 32-Е (поруч з приміщенням стаціонарного поста); Броварський просп. навпроти будівлі стаціонарного посту); Бориспільське шосе (до зупинки громадського транспорту перед пл. Харківська); просп. Академіка Глушкова (навпроти будівлі стаціонарного посту за пішохідним переходом); Житомирське шосе (навпроти будівлі стаціонарного посту за пішохідним переходом); Гостомельське шосе, 1/Б (біля будівлі стаціонарного посту); Дніпровське шосе (навпроти будівлі стаціонарного пункту) вул. Академіка Вернадського, 83-А; шосе Столичне (біля санаторію "Жовтень").

Посилений контроль на в'їздах у столицю буде діяти до 22:00 неділі, 19 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, за добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб.

Раніше КМДА повідомляла про введення обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ для водіїв та пасажирів транспортних засобів з 6 квітня, однак фактично вона проводилася вибірково.

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