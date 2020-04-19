Сьогодні завершується обов’язкова термометрія на в'їздах у Київ

Сьогодні, 19 квітня о 22:00, завершується обов'язкова термометрія на в'їздах до Києва для водіїв і пасажирів. З 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва почали вимірювати температуру. Перевіряються автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі.

Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в'їздах і виїздах з міста.



Розташовуються пункти за наступними адресами: вулиця Богатирська, 32-Е (поруч з приміщенням стаціонарного поста); Броварський просп. навпроти будівлі стаціонарного посту); Бориспільське шосе (до зупинки громадського транспорту перед пл. Харківська); просп. Академіка Глушкова (навпроти будівлі стаціонарного посту за пішохідним переходом); Житомирське шосе (навпроти будівлі стаціонарного посту за пішохідним переходом); Гостомельське шосе, 1/Б (біля будівлі стаціонарного посту); Дніпровське шосе (навпроти будівлі стаціонарного пункту) вул. Академіка Вернадського, 83-А; шосе Столичне (біля санаторію "Жовтень").



Посилений контроль на в'їздах у столицю буде діяти до 22:00 неділі, 19 квітня.



Як повідомляли Українські Новини, за добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб.



Раніше КМДА повідомляла про введення обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ для водіїв та пасажирів транспортних засобів з 6 квітня, однак фактично вона проводилася вибірково.