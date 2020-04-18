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18 квітня 2020, субота, 17:52 12
Суспільство 2020-04-18T19:30:01+03:00
Українські Новини
В УПЦ заперечують, що митрополитів Онуфрія та Антонія госпіталізували з коронавірусом

В УПЦ заперечують, що митрополитів Онуфрія та Антонія госпіталізували з коронавірусом

Валерия Драгомирова
УПЦ, Митрополит Онуфрій, Великдень, Коронавірус
Митрополит Онуфрій. Фото: facebook.com/church.information.center
Митрополит Онуфрій. Фото: facebook.com/church.information.center

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) заперечує госпіталізацію митрополитів Онуфрія і Антонія через підтвердження захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УПЦ, передають Українські Новини.

"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до великоднього богослужіння", - йдеться у ньому.

У повідомленні наголошується, що предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій у суботу здійснить пасхальне богослужіння в домовому храмі своєї резиденції.

Згідно Центру інформації УПЦ, таке рішення було прийнято, щоб уникнути скупчення безлічі віруючих, які щороку хочуть потрапити на пасхальну літургію, яку очолює предстоятель УПЦ.

Підкреслюється, що митрополит Онуфрій здоровий і відчуває себе добре.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній знаходиться в Києво-Печерській лаврі, він здоровий і також готується до великодньої літургії.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що митрополити Онуфрій і Антоній були таємно госпіталізовано через підтвердженння коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, митрополит Антоній Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) закликає всіх бажаючих доторкнутися до Благодатного вогню прийти на Великдень у Свято-Воскресенський храм біля Києво-Печерської лаври.

Крім того, як будуть святити паску в УПЦ.

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