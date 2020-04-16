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16 апреля 2020, четверг, 19:23 174
Общество 2020-04-16T19:30:23+03:00
Українські Новини
Онуфрий после встречи с заразившимся коронавирусом Новинским продолжает работать и молиться в резиденции

Онуфрий после встречи с заразившимся коронавирусом Новинским продолжает работать и молиться в резиденции

Ярина Вацяк
Коронавирус, Онуфрий, Вадим Новинский, коронавирус в Украине, Covid-19
Митрополит Онуфрий. Фото: facebook.com/church.information.center
Митрополит Онуфрий. Фото: facebook.com/church.information.center

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий чувствует себя нормально после встречи с депутатом Верховной Рады Вадимом Новинским, который 15 апреля сообщил, что заболел коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Он чувствует себя нормально. Я с ним разговаривал по телефону. Он соблюдает все требования карантина, которые существуют в каждой религиозной конфессии", - сказал он.

По его словам, Онуфрий не болен коронавирусом и в связи с карантином молится в своей резиденции, а также работает с документами.

Как сообщали Українськi Новини, Новинский передал Онуфрию 850 тыс. защитных масок от Международного благотворительного  фонда в честь Покрова Богородицы 14 апреля, за день до того, как объявил о своем заражении коронавирусом COVID-19.

На Пасху в Киево-Печерской лавра, которая стала фактически разносчиком коронавируса Covid-19 и на данный момент количество инфицированных в лавре превысило 100 человек, пасхальная служба там все же состоится.

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