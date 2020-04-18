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18 квітня 2020, субота, 10:51 7
Суспільство 2020-04-18T11:45:02+03:00
Українські Новини
За добу в Києві виявили 65 нових випадків коронавіруса: 26 у Києво-Печерській Лаврі

За добу в Києві виявили 65 нових випадків коронавіруса: 26 у Києво-Печерській Лаврі

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Києві, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Києво-Пеерській Лаврі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість киян, в яких лабораторно підтвердили захворювання коронавірусом, за минулу добу збільшилася на 65 осіб. З них — 6 медиків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Із зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання - 26 Києво-Печерської Лаври.￼

Захворіли 24 жінки у віці від 24 до 69 років та 41 чоловік у возсрасте від 19 до 92 років.

Всього в Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

В лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавіруса одужали майже 600 тисяч людина по всьому світу. Статистика 18 квітня.

Як зменшити ризик зараження коронавірусом:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, на вчора у світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. В Італії - 169 941 чоловік.

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