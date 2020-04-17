В Киеве постепенно нормализуется качество воздуха, — КГГА

В то время, как запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявляет о постепенной нормализации качества воздуха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.



"Согласно данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения было превышено вдвое, а содержание диоксида азота - почти в четыре раза. Сейчас наблюдается постепенная нормализация ситуации. Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - сказал начальник управления экологии и природных ресурсов Андрей Мальованый.



Согласно сообщению, содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота было превышено в воздухе Киева в течение 16 и 17 апреля.



Указано, что последние данные о состоянии атмосферного воздуха предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева.



"По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5 - 32 мкг, PM 10 - 41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза. Частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля", - добавлено в сообщении.



Учитывая ситуацию, специалисты призывают ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром.

При открытии окон рекомендуется завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять.



Рекомендуется также включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку.



"Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха, увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу по телефону", - добавлено в сообщении.



КГГА также напомнило о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и ограничений.



В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.



Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.



Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц.