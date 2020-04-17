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17 квітня 2020, пʼятниця, 22:56 12
Президент 2020-04-18T00:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський допускає пом'якшення карантину після 24 квітня

Зеленський допускає пом'якшення карантину після 24 квітня

Кира Молчанова
Карантин, Володимир Зеленський, Закінчення карантину, Карантин в Україні
Володимир Зеленський. Скріншот відеозвернення
Володимир Зеленський. Скріншот відеозвернення

Президент Володимир Зеленський допускає, що карантинні заходи можуть бути частково пом'якшені після 24 квітня, а обмеження на рух транспорту - з травня, в разі, якщо до цього часу не буде хвилі зараження коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"24 квітня ми з урядом вийдемо до суспільства з комунікацією про те, які заходи карантину будуть пом'якшені. Частково людей треба буде відпускати на роботу. Частково ті сфери, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні з приводу транспорту. Якщо не буде дуже великою хвилі ", - сказав він.

Зеленський додав, що терміни пом'якшення карантинних обмежень залежать від дотримання людьми режиму самоізоляції.

"Все залежить від людей. Якщо вони почують. Ті заходи, які ввела держава - не жорсткі. Поки що. Вони дуже демократичні. Ніхто не заварює двері в будинках, ніхто нікого не б'є і не заганяє додому силою. Якщо буде самоізоляція, якщо люди виконуватимуть всі карантинні заходи, в тому числі ті, яких ми забираємо з інших країн, і вони підписуються, що готові до обов'язкової обсервації, то ми зможемо нормально пройти коронавірус", - сказав він.

Президент нагадав, що уряд розробив і незабаром представить програму підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждав від карантину і постраждає від майбутньої економічної кризи через карантин.

"Там спрощення податкового тиску і кредитні канікули. Була програма 5,7,9%. На наступному тижні буде 3% точно. Упевнений, що в багатьох сферах, особливо, де було багато людей - розважальний, туристичний бізнес, можемо дійти і до 0 %. Безробітним - окрема програма", - сказав він.

Президент також акцентував на тому, що в умовах карантину, незважаючи на навантаження для державного бюджету, триває підтримка пенсіонерів і збільшується програма будівництва доріг.

"Ми прийняли бюджет і починаємо в квітні виконувати програму пенсійної підтримки людей 80+. Ми їм додали по 500 гривень не на період коронавирусу, а назавжди. Розробляємо програму 75+ до наступного року. Тим пенсіонерам, хто отримує пенсію 5 тис. гривень і менше , ми додали 1 тис. гривень. з 1 травня буде індексація пенсій у всіх пенсіонерів... Програма будівництва доріг - це також збільшення кількості робочих місць. Особливо для нас це зараз важливо в контексті тих людей, які через коронавирус приїхали в Україну з-за кордону, де вони працювали", - сказав він.

На питання про те, чи може Україна вижити без грошей Міжнародного валютного фонду, Зеленський відповів, що в умовах пандемії ця підтримка потрібна.

"А людина може прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така ж. А навіщо нам так ризикувати, довести ситуацію до дефолту? Якщо у нас є така підтримка. Вона для нас важлива. Якби це було в інші часи, було б спокійно, ми могли б про це говорити: вигідно нам чи ні. Зараз це як кров для організму", - сказав він.

В цілому Президент висловив упевненість, що Україні вдасться впоратися з наслідками пандемії.

"Наше завдання зараз - не комфорт, а вижити. Пройдемо коронавірус, пройде місяць-півтора - вирулимо. Я в цьому впевнений", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував відновлення роботи транспорту і дозвіл відвідувань зон відпочинку в червні-липні.

Термін відновлення роботи громадського транспорту в червні або липні називав і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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