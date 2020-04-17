У командувача Нацгвардією Балана підтверджено коронавірус

В той час, як 16 квітня у військовослужбовця Національної гвардії був підтверджений коронавірус, у командувача Нацгвардії Миколи Балана також позитивний тест на COVID-19.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана сьогодні підтверджено позитивний тест на коронавірус", - написав він.

Геращенко зазначає, що захворювання проходить майже безсимптомно, стан здоров'я Балана задовільний.

Балан з п'ятниці знаходиться на самоізоляції.

Всі особи, які контактували з ним останнім часом, пройдуть тестування.

Обов'язки командувача Національної гвардії на даний момент виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Президент Володимир Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень. Також кількість хворих коронавірусом у Збройних силах збільшилася на 4 до 23 осіб.