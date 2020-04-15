У нацгвардейца подтвержден коронавирус, - Нацгвардия

В то время, как командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о еще 3 военнослужащих, зараженных коронавирусом, у военнослужащего Национальной гвардии подтвержден коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии, передают Українськi Новини. "У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19. Сейчас состояние военного удовлетворительное. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в нем. Отмечается, что 9 апреля у него появилась высокая температура. Этот факт выяснился во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы. Военного сразу доставили в Харьковский госпиталь Министерства внутренних дел, где провели экспресс-тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат. Для продолжения лечения с диагнозом пневмония военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас. 14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни ему провели тест ПЦР. 15 апреля поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного COVID-19. На данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В воинской части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, определены, за ними назначен медицинский уход. Указано, что в помещениях проводится дезинфекция 3 раза в сутки. Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено. Как сообщали Українські Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль. Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 4 до 23 лиц.