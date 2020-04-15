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15 апреля 2020, среда, 17:52 536
Силовые структуры 2020-04-15T17:52:29+03:00
Українські Новини
У нацгвардейца подтвержден коронавирус, - Нацгвардия

У нацгвардейца подтвержден коронавирус, - Нацгвардия

Надежда Комендантова
ВСУ, Коронавирус, Нацгвардия, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Нацгвардия. Фото: nv.ua
Нацгвардия. Фото: nv.ua

В то время, как командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о еще 3 военнослужащих, зараженных коронавирусом, у военнослужащего Национальной гвардии подтвержден коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии, передают Українськi Новини.

"У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19. Сейчас состояние военного удовлетворительное. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в нем.

Отмечается, что 9 апреля у него появилась высокая температура.

Этот факт выяснился во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы.

Военного сразу доставили в Харьковский госпиталь Министерства внутренних дел, где провели экспресс-тест на COVID-19.

Тест показал отрицательный результат.

Для продолжения лечения с диагнозом пневмония военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас.

14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни ему провели тест ПЦР.

15 апреля поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного COVID-19.

На данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы.

Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В воинской части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным министерством здравоохранения.

Лица, контактировавшие с больным, определены, за ними назначен медицинский уход.

Указано, что в помещениях проводится дезинфекция 3 раза в сутки.

Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 4 до 23 лиц.

 

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