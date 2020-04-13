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13 апреля 2020, понедельник, 11:16 200
Силовые структуры 2020-04-13T11:19:38+03:00
Українські Новини
В армии уже почти 20 случаев коронавируса

В армии уже почти 20 случаев коронавируса

Анна Рудык
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в армии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Вооруженных силах зарегистрированы 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которой в Украине заразились больше 3 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 13 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 (случай) летальный", - сказано в нем.

Отмечается, что по состоянию на вечер 12 апреля в Вооруженных силах с помощью тестов полимеразной цепной реакции был подтвержден еще один случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 у работника Вооруженных сил Украины, который 8 апреля был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя пневмония".

Состояние его здоровья стабильно тяжелое.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 214 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, составляет 25 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в ВСУ подтвердили первое выздоровления от Covid-19.

Также 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

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