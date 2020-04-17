Поворозник просить відсторонити його від виконання обов'язків на час слідства

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, якого СБУ підозрює у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, просить мера Києва Віталія Кличка відсторонити його від виконання посадових обов'язків на час слідства.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Друзі! Ви знаєте про ситуацію, яка розгортається навколо мене і яка мене шокувала. Я дякую тим, хто написав і висловив слова підтримки. Допит сьогодні не відбувся, але я хочу, щоб слідство завершилося оперативно, було об'єктивним і прозорим. Хочу ще раз підкреслити, що не вимагав ні з кого грошей і хабарів не брав. Я розумію, що ця історія отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу. Я готовий на співпрацю зі слідством. І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства", - написав він.



Поворозник також сподівається, що ця історія закінчиться швидко і справедливо.



"Я переконаний, що розслідування має бути об'єктивним і незаангажованим", - додав він.



Як повідомляли Українські Новини, Кличко просить НАБУ розслідувати можливе хабарництво Поворозника.



Раніше Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві.