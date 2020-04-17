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17 квітня 2020, пʼятниця, 19:32 3
Суспільство 2020-04-17T19:33:28+03:00
Українські Новини
Поворозник просить відсторонити його від виконання обов'язків на час слідства

Поворозник просить відсторонити його від виконання обов'язків на час слідства

Валерия Драгомирова
КМДА, Микола Поворозник, Хабар
Микола Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua
Микола Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, якого СБУ підозрює у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, просить мера Києва Віталія Кличка відсторонити його від виконання посадових обов'язків на час слідства.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі! Ви знаєте про ситуацію, яка розгортається навколо мене і яка мене шокувала. Я дякую тим, хто написав і висловив слова підтримки. Допит сьогодні не відбувся, але я хочу, щоб слідство завершилося оперативно, було об'єктивним і прозорим. Хочу ще раз підкреслити, що не вимагав ні з кого грошей і хабарів не брав. Я розумію, що ця історія отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу. Я готовий на співпрацю зі слідством. І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства", - написав він.

Поворозник також сподівається, що ця історія закінчиться швидко і справедливо.

"Я переконаний, що розслідування має бути об'єктивним і незаангажованим", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко просить НАБУ розслідувати можливе хабарництво Поворозника.

Раніше Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві.

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