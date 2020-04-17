У Києві поступово нормалізується якість повітря, — КМДА

У той час, як запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявляє про поступову нормалізацію якості повітря.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.



"Згідно з даними постів спостереження ЦГО їм. Бориса Срезневського, вміст продуктів горіння в Києві на постах спостереження було перевищено вдвічі, а вміст діоксиду азоту - майже в чотири рази. Зараз спостерігається поступова нормалізація ситуації. Характер погоди 18 квітня не буде сприяти розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - сказав начальник управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.



Згідно з повідомленням, вміст діоксиду сірки, формальдегіду і діоксиду азоту було перевищено в повітрі Києва протягом 16 та 17 квітня.



Зазначено, що останні дані про стан атмосферного повітря надав Центр громадського здоров'я Інституту Марзєєва.



"За їх інформацією, вміст дрібнодисперсного пилу в повітрі Києва знаходиться в межах норми: PM 2,5 - 32 мкг, 10 PM - 41 мкг. Вчора ці показники перевищували в деяких проміжках часу в 4,5 рази. Частинки такого розміру зазвичай виникають в результаті механічних процесів і перенесення найдрібніших частинок ґрунту вітром. Ці частинки, як правило, затримуються у верхніх дихальних шляхах і виводяться з організму під час кашлю", - додано в повідомленні.



Враховуючи ситуацію, фахівці закликають обмежити перебування на відкритому повітрі, тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці.



При відкритті вікон рекомендується завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її міняти.



Рекомендується також включити системи кондиціонування та очищення повітря, проводити вологе прибирання.



"Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря, збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі. Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря телефоном", - додано в повідомленні.



КМДА також нагадало про необхідність дотримання протиепідемічних заходів і обмежень. Зокрема, не виходити з дому без крайньої необхідності.



Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.



Крім того, у Києві через задимлення збільшать кількість техніки для миття вулиць.