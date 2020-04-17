Пасажиропотік напередодні Великодня не збільшився, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік на кордоні за минулу добу склав близько 12 тис. осіб, у той час, як на в'їзді в Київ пасажирам і водіям вимірюють температуру.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"В останні дні пасажиропотік на в'їзд-виїзд з України за добу на рівні 9-10 тисяч осіб. За минулу добу він був на рівні 12 тисяч осіб на добу. Така ж ситуація була і минулого тижня, було тільки певне зростання в кінці тижня до рівня 15 тисяч осіб на добу", - сказав він.

Також Демченко зазначив, що більше людей в'їжджають на територію країни ніж покидають її.

"З початку карантинних заходів ми взагалі фіксуємо перевагу в'їзду над виїздом, але говорити, що це все українці, які повернулися, не можна, тому що серед тих, хто перетинає кордон також є водії вантажних автомобілів або члени екіпажу, представники авіаційної складової, які перетинають державний кордон", - додав він.

Таким чином, пасажиропотік залишається на тому ж рівні, що і на початку квітня.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня Кабінет Міністрів закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Таким чином, відкритими залишаються 18 пунктів пропуску.

Також з 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавіруса.