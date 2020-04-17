підписатися на розсилку
27 27.4
29.2 29.86
˟
17 квітня 2020, пʼятниця, 15:08 21
Силові структури 2020-04-17T17:00:03+03:00
Українські Новини
Пасажиропотік напередодні Великодня не збільшився, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік напередодні Великодня не збільшився, - Держприкордонслужба

Елена Новикова
Держприкордонслужба, Кордон, Пасажиропотік, Великдень, Перетин кордону, Великдень-2020
Кордон з Польщею. Фото:polradio.pl
Кордон з Польщею. Фото:polradio.pl

Пасажиропотік на кордоні за минулу добу склав близько 12 тис. осіб, у той час, як на в'їзді в Київ пасажирам і водіям вимірюють температуру.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"В останні дні пасажиропотік на в'їзд-виїзд з України за добу на рівні 9-10 тисяч осіб. За минулу добу він був на рівні 12 тисяч осіб на добу. Така ж ситуація була і минулого тижня, було тільки певне зростання в кінці тижня до рівня 15 тисяч осіб на добу", - сказав він.

Також Демченко зазначив, що більше людей в'їжджають на територію країни ніж покидають її.

"З початку карантинних заходів ми взагалі фіксуємо перевагу в'їзду над виїздом, але говорити, що це все українці, які повернулися, не можна, тому що серед тих, хто перетинає кордон також є водії вантажних автомобілів або члени екіпажу, представники авіаційної складової, які перетинають державний кордон", - додав він.

Таким чином, пасажиропотік залишається на тому ж рівні, що і на початку квітня.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня Кабінет Міністрів закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Таким чином, відкритими залишаються 18 пунктів пропуску.

Також з 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавіруса.

Більше новин про: Держприкордонслужба Кордон Пасажиропотік Великдень Перетин кордону Великдень-2020

На Закарпатті у прикордонника виявили коронавірус,...
Кабмін пропонує заборонити в'їзд іноземцям та виїз...
Пасажиропотік аеропорту Ярославського за 1-е піврі...
В Novus розповіли, як будуть працювати магазини ме...
У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавірусу
Економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020. Прогноз експертів
Новини
На Великдень у Києві біля храмів чергуватиме поліція 17:02
Великдень-2020: як будуть працювати супермаркети і де замовити продукти 17:00
В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький 16:43
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів, залишивши письмову заяву 16:30 Прес-реліз
Ціни на яйця виросли на 50% з початку карантину 16:29
більше новин
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
Т. в. о. голови ДФС досі може вважатися люстрованим, - ЗМІ 20:40
Випускники-2020 залишаться без останнього дзвоника і випускного. МОН дало рекомендації школам 21:23
більше новин
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян 09:38
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова 22:44
Третій комітет Верховної Ради поспіль відправив на доопрацювання закон про заборону хутрових ферм 10:59
В армії вже майже 30 випадків коронавірусу 13:13
більше новин
Як вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві. Дані ДСНС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok