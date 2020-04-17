Доведеться трохи почекати: Кличко прокоментував пробки на в'їздах у Києві через перевірки температури

Київська міська державна адміністрація має намір з 22:00 19 квітня скасувати обов'язкову термометрію громадян, що в'їжджають до Києва в транспортних засобах з трьома і більше пасажирами. У той же час на основних в'їздах в Київ затори через перевірки температури водіїв.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Такі обмежувальні заходи (обов'язкове вимірювання температури) будуть діяти до 22:00 19 квітня", - сказав він.

За його словами, на сьогодні перевіряють всіх, хто в'їжджає до столиці.

З учорашнього дня на 9 пунктах в'їзду в Київ чергують представники Нацгвардії, МНС і медики. Всі автомобілі, де знаходяться троє і більше осіб зупиняють для вимірювання температури.

Кличко зазначив, що про запровадження перевірок попереджали заздалегідь і ще раз закликав без необхідності не виїжджати в Київ.

"Якщо вам довелося поїхати в Київ у невідкладних справих, перед контрольним пунктом доведеться трохи почекати. Ми робимо це для того, щоб врятувати життя і здоров'я людей. Щоб після свят не сталося вибуху захворювання. Щоб ми швидше пройшли цей складний період, послабили і зняли обмеження якомога швидше", - сказав мер.

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Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів обов'язковий температурний скринінг пасажирів і водіїв транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.

Тим часом у Києві за добу коронавірус підтвердили у ще 61 людини.