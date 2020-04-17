підписатися на розсилку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новини
  • Політика
  • Доведеться трохи почекати: Кличко прокоментував пробки на в'їздах у Києві через перевірки температури
17 квітня 2020, пʼятниця, 13:48 13
Політика 2020-04-17T17:15:03+03:00
Українські Новини
Доведеться трохи почекати: Кличко прокоментував пробки на в'їздах у Києві через перевірки температури

Доведеться трохи почекати: Кличко прокоментував пробки на в'їздах у Києві через перевірки температури

Ярина Вацяк
Затори в Києві, коронавірус в Києві, Брифінг Кличка

Київська міська державна адміністрація має намір з 22:00 19 квітня скасувати обов'язкову термометрію громадян, що в'їжджають до Києва в транспортних засобах з трьома і більше пасажирами. У той же час на основних в'їздах в Київ затори через перевірки температури водіїв.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Такі обмежувальні заходи (обов'язкове вимірювання температури) будуть діяти до 22:00 19 квітня", - сказав він.

За його словами, на сьогодні перевіряють всіх, хто в'їжджає до столиці.

З учорашнього дня на 9 пунктах в'їзду в Київ чергують представники Нацгвардії, МНС і медики. Всі автомобілі, де знаходяться троє і більше осіб зупиняють для вимірювання температури.

Кличко зазначив, що про запровадження перевірок попереджали заздалегідь і ще раз закликав без необхідності не виїжджати в Київ.

"Якщо вам довелося поїхати в Київ у невідкладних справих, перед контрольним пунктом доведеться трохи почекати. Ми робимо це для того, щоб врятувати життя і здоров'я людей. Щоб після свят не сталося вибуху захворювання. Щоб ми швидше пройшли цей складний період, послабили і зняли обмеження якомога швидше", - сказав мер.

Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів обов'язковий температурний скринінг пасажирів і водіїв транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.

Тим часом у Києві за добу коронавірус підтвердили у ще 61 людини.

Більше новин про: Затори в Києві коронавірус в Києві Брифінг Кличка

У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавірусу
Економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020. Прогноз експертів
Новини
На Великдень у Києві біля храмів чергуватиме поліція 17:02
Великдень-2020: як будуть працювати супермаркети і де замовити продукти 17:00
В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький 16:43
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів, залишивши письмову заяву 16:30 Прес-реліз
Ціни на яйця виросли на 50% з початку карантину 16:29
більше новин
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
Т. в. о. голови ДФС досі може вважатися люстрованим, - ЗМІ 20:40
Випускники-2020 залишаться без останнього дзвоника і випускного. МОН дало рекомендації школам 21:23
більше новин
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян 09:38
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова 22:44
Третій комітет Верховної Ради поспіль відправив на доопрацювання закон про заборону хутрових ферм 10:59
В армії вже майже 30 випадків коронавірусу 13:13
більше новин
Як вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві. Дані ДСНС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok