Екологи пояснили, чому в Києві виникла пилова буря

Виникнення пилової бурі, яка накрила Київ у четвер, 17 квітня, за словами екологів, викликане кліматичними змінами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у п'ятницю, 17 квітня.

"Суха осінь, безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія грунтів, зниження рівня грунтових вод. Це - причини утворення пилу, який в столицю приніс сильний вітер, що досягав в середньому 22 кілометрів на годину. А пориви його були сильнішими. Ми не звикли до таких погодних стихій. Але вони трапляються все частіше", - наголосив Віталій Кличко.

Також Кличко додав, що рятувальні служби столиці розробили правила безпеки для таких випадків. Так, повідомляється, що всі вікна будинків повинні бути щільно закриті. По можливості, людям слід залишатися вдома. Якщо ж чоловік опинився на вулиці, то йому необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. І не паркувати авто біля дерев і стовпів.

Також Віталій Кличко прокоментував падіння будівельної конструкції на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

"Черех сильний вітер впала конструкції, зведені для робіт з антикорозійного захисту металоконструкцій арки моста. На щастя, ніхто не постраждав. Також не пошкоджений сам міст. Зараз тривають роботи з відновлення конструкцій", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, поліція розслідує забруднення повітря і земель в Іванківському районі деревиною з Чорнобильської зони.

Також повідомлялося про те, як вплинув пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві.