Полиция расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе древесиной из Чернобыльской зоны

Полиция Киевской области расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе Киевской области в то время, как радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В полицию поступила информация о том, что одно из обществ Иванковского района закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива", - сказано в нем.

Работники следственного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможные нарушения нормативно-правовых актов и ряда законов ("Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды").

В раках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр места события, во время которого были изъяты образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

Отмечается, что по результатам экспертного исследования будет принято законное и непредвзятое решение.

Продолжается следствие.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

По даннымн сайта мониторинга качества воздуха IQAIR, Киев 17 апреля в рейтинге городов по качеству воздуха находиться на первом месте среди городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы (AQI)