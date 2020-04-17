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17 апреля 2020, пятница, 11:41 377
Силовые структуры 2020-04-17T11:56:08+03:00
Українські Новини
Полиция расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе древесиной из Чернобыльской зоны

Полиция расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе древесиной из Чернобыльской зоны

Ярина Вацяк
Чернобыльская АЭС, Радиация, Иванковский район, Чернобыльская зона, загрязнение воздуха
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv

Полиция Киевской области расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе Киевской области в то время, как радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В полицию поступила информация о том, что одно из обществ Иванковского района закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива", - сказано в нем.

Работники следственного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможные нарушения нормативно-правовых актов и ряда законов ("Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды").

В раках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр места события, во время которого были изъяты образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

Отмечается, что по результатам экспертного исследования будет принято законное и непредвзятое решение.

Продолжается следствие.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

По даннымн сайта мониторинга качества воздуха IQAIR, Киев 17 апреля в рейтинге городов по качеству воздуха находиться на первом месте среди городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы (AQI)

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