Дышать станет легче: прогноз загрязнения воздуха в Киеве на неделю

Киев по состоянию на 11:00 пятницы, 17 апреля, в рейтинге городов по качеству воздуха находиться на первом месте рейтинга городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы (AQI), уровень загрязнения превышает норму почти в 3,5 раза.

Такие данные сайта мониторинга качества воздуха IQAIR.

Так, на проспекте Науки в Киеве индекс качества воздуха самый высокий - 429 AQI, на Осокорках - 298 AQI.

По ежедневному прогнозу погоды и качества воздуха для станции на проспекте Науки в Киеве улучшение качества воздуха прогнозируют на завтра 18 апреля.

Снижение уровня загрязнения по прогнозу должно начаться после обеда 17 апреля, с 15:00.

После 21:00 сегодня, качество воздуха должно вернуться к значению "нормальное".

Ежедневный прогноз качества воздуха в Киеве

А уже с пятницы на субботу прогнозируют дождь, что также должно снизить уровень загрязнения атмосферы и уже с 18 апреля качество воздуха должно нормализоваться.

Дожди также прогнозируются с 19 апреля.

Почасовой прогноз качества воздуха в Киеве

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения рекомендует жителям Киева и Киевской области не выходить на улицу и не открывать в домах окна из-за наличия в воздухе продуктов горения.

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря.