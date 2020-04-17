МОЗ планує частіше тестувати медиків на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я планує 1 раз в 5 днів проводити тестування медичних працівників на коронавірусну інфекцію, яку в Україні зафіксували у 4 662 осіб.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"У зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих медичних працівників, зараз ми розглядаємо можливість проведення тестування 1 раз в 5 днів усім медпрацівникам, які працюють з COVID-19", - сказав міністр охорони здоров'я Степанов.

За словами міністра, зараз тестування медпрацівників на коронавірусну інфекцію COVID-19 здійснюється за загальним алгоритмом у разі наявності симптомів захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, з початку епідемії коронавірусна інфекція виявлена у 879 медпрацівників. А серед 501 людини, у яких 16 квітня була підтверджена коронавірусна інфекція, - 31 дитина і 91 медпрацівник.

Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусною інфекцією.