В карантин українці стали робити менше покупок

У березні, коли в Україні ввели карантин, споживчі настрої українців порівняно з лютим погіршилися на 8,9 пункту до 73.

Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні", передають Українські Новини.

"У березні індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 73,0 пункту, що на 8,9 пункту менше, ніж у лютому. Скоротилися значення всіх складових індикатора, а найбільше - короткострокові економічні очікування і оцінки особистого матеріального становища (поточного та очікуваного)", - йдеться в дослідженні.

Наголошується, що індекс споживчих настроїв в березні поточного року зменшився до значення квітня 2019 року.

Найбільше падіння зафіксоване за індексом оцінки та очікувань особистого доходу і розвитку економіки в найближчий рік.

У той же час зазначається, що зниження індексу доцільності робити великі покупки є відносно невеликим.

За даними дослідження, споживачі налаштовані зробити заплановані великі покупки, незважаючи на очікуваний майбутній ріст цін і девальвацію.

Індекс девальваційних очікувань виріс і повернувся на рівень березня 2019, а поточне значення індексу девальваційних очікувань залишається нижче максимального рівня, що зокрема спостерігалися у серпні-вересні 2018 року.

Раніше Українські Новини писали, які товари цікавили українців на карантині.

Також активний відпочинок відійшов у українців на другий план. На карантині вони цікавляться онлайн-курсами, онлайн і настільними іграми та картковими іграми.