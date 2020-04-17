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17 квітня 2020, пʼятниця, 10:00 9
Економіка 2020-04-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
В карантин українці стали робити менше покупок

В карантин українці стали робити менше покупок

Анна Рудык
Карантин, економіка України, Коронавірус, Карантин в Україні
Магазин. Фото: eveningkiev.com
Магазин. Фото: eveningkiev.com

У березні, коли в Україні ввели карантин, споживчі настрої українців порівняно з лютим погіршилися на 8,9 пункту до 73.

Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні", передають Українські Новини.

"У березні індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 73,0 пункту, що на 8,9 пункту менше, ніж у лютому. Скоротилися значення всіх складових індикатора, а найбільше - короткострокові економічні очікування і оцінки особистого матеріального становища (поточного та очікуваного)", - йдеться в дослідженні.

Наголошується, що індекс споживчих настроїв в березні поточного року зменшився до значення квітня 2019 року.

Найбільше падіння зафіксоване за індексом оцінки та очікувань особистого доходу і розвитку економіки в найближчий рік.

У той же час зазначається, що зниження індексу доцільності робити великі покупки є відносно невеликим.

За даними дослідження, споживачі налаштовані зробити заплановані великі покупки, незважаючи на очікуваний майбутній ріст цін і девальвацію.

Індекс девальваційних очікувань виріс і повернувся на рівень березня 2019, а поточне значення індексу девальваційних очікувань залишається нижче максимального рівня, що зокрема спостерігалися у серпні-вересні 2018 року.

Раніше Українські Новини писали, які товари цікавили українців на карантині.

Також активний відпочинок відійшов у українців на другий план. На карантині вони цікавляться онлайн-курсами, онлайн і настільними іграми та картковими іграми.

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