Уборка дома и занятия спортом. Какие товары интересовали украинцев на карантине

В марте, большая часть которого прошла в режиме самоизоляции и карантина дома, украинцы чаще покупали в интернете бытовую химию, спортинвентарь для фитнеса, игровые приставки и — как ни странно — велосипеды.

Об этом сообщают аналитики платформы для онлайн-продаж OLX, ссылаясь на уникальных пользователей, которые откликались на объявления.

Так, украинцы часто интересовались велосипедами и мотоциклами. Эта категория товара стала самой востребованной в марте 2020 года. Новых объявлений о продаже велотранспорта запоследнюю неделю месяца стало на 23% больше по сравнению с первой. А количество заинтересованных в покупке выросло на 70%.

Начало весны мотивировало покупателей заняться спортом. Интересно, что покупателей интересовал фитнес, которым можно заняться в одиночку. Если количество новых объявлений о продаже таких товаров выросло не слишком значительно – на 3%, то пользователи, наоборот, настроены решительно. За первую неделю марта на товары в этой категории откликались в среднем 3 000 пользователей в день. Но уже во время четвертой это количество выросло примерно до 6 300, несмотря на то, что объявлений стало немного меньше – на 4%.

Мысли о весенней генеральной уборке и борьбой за чистоту дома мотивировали покупать и продавать бытовую химию. Количество уникальных откликов на такие объявления выросло более чем в 4,5 раза по сравнению с первой неделей месяца. Кроме того, увеличилось предложение – шансов найти нужный товар на площадке стало больше, ведь количество объявлений по сравнению с первой неделей весны выросло на 13%.

Оставшись на карантине, украинцы стали больше интересоваться игровыми приставками и настольными играми. Желающих приобрести первые стало на 51% больше, а количество новых предложений от продавцов увеличилось на 22%.

В лидерах интересов держится электроника. Рост количества тех, кто хотел бы купить компьютер, комплектующие и телевизор, наблюдался в течение последней недели марта, в сравнении с первой их стало на 14% больше. Ноутбуками тоже начали интересоваться несколько чаще – на 11%.

В топ популярных категорий вошли и продукты питания. Аналитика показала – здесь стало почти в 2 раза больше откликов по сравнению со стартом марта. А количество новых предложений выросло на 71%.

Как сообщали Українські Новини, активный отдых отошел у украинцев на второй план. На карантине они интересуются онлайн-курсами, онлайн и настольными играми и карточными играми.

Кроме того, на караните не только Украина, но и весь мир. Поэтому музеи мира организовывают онлайн-экскурсии, группы дают концерты в сети и даже в тур по музеям под открытым небом тоже можно "съездить" на диване.