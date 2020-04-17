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  • У світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. Дані на 17 квітня
17 квітня 2020, пʼятниця, 09:44 25 Карта
Світ 2020-04-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
У світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. Дані на 17 квітня

У світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. Дані на 17 квітня

Елена Новикова
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусом, 548 122 людини одужали, а 145 563 - померли, в той час, як в Україні станом на ранок 17 квітня зафіксували 501 новий випадок.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

На першому місці за кількістю інфікованих залишається США, де вірус підтвердили у 671 425 чоловік, 33 286 з них померли, а 56 236 - вилікувалися. За добу в США зареєстрували 32 370 випадків.

На другому місці знаходиться Іспанія. Коронавірусом заразилися 184 948 осіб (за добу-4 289), загинули 19 315 осіб, а одужали - 74 797.

На третьому місці Італія, де коронавірусом заразилися 169 941 людей (за добу-4 786), всього в країні 22 170 летальних випадків, а перемогли вірус 40 164 осіб.

Франція знаходиться на четвертому місці по кількості заражених коронавірусом. В країні заразилися 147 091 (за добу 12 509), померли - 17 941, а одужали - 33 327.

У Німеччині зафіксували 137 698 (за добу 2 942) випадків захворювання COVID-19. Вона перебуває на п'ятому місці. Кількість померлих в країні збільшилася до 4 052, а 81 800 осіб одужали.

Як зменшити ризик зараження коронавірусом:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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