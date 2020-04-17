В Україні за день 500 нових випадків коронавірусу. Всього вже 4,6 тис. заражених

Станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 4 662 випадки коронавірусу, від якого за кордоном лікуються 152 українця. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 296 випадків; Волинська область - 122 випадки; Дніпропетровська область - 89 випадків; Донецька область - 12 випадків; Житомирська область - 177 випадків; Закарпатська область - 150 випадків; Запорізька область - 118 випадків; Івано-Франківська область - 427 випадків; Кіровоградська область - 218 випадків; м. Київ - 705 випадків; Київська область - 253 випадки; Львівська область - 203 випадки; Луганська область - 9 випадків; Миколаївська область - 22 випадки; Одеська область - 93 випадки; Полтавська область - 41 випадок; Рівненська область - 240 випадків; Сумська область - 81 випадок; Тернопільська область - 353 випадки; Харківська область - 56 випадків; Херсонська область - 51 випадок; Хмельницька область - 38 випадків; Чернівецька область - 759 випадків; Черкаська область - 137 випадків; Чернігівська область - 12 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 у Центр надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, за кордоном від коронавірусу лікуються 152 українця. Тим часом в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.