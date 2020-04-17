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17 квітня 2020, пʼятниця, 09:31 58 Інфографіка
Суспільство 2020-04-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні за день 500 нових випадків коронавірусу. Всього вже 4,6 тис. заражених

В Україні за день 500 нових випадків коронавірусу. Всього вже 4,6 тис. заражених

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 4 662 випадки коронавірусу, від якого за кордоном лікуються 152 українця. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 296 випадків;
  • Волинська область - 122 випадки;
  • Дніпропетровська область - 89 випадків;
  • Донецька область - 12 випадків;
  • Житомирська область - 177 випадків;
  • Закарпатська область - 150 випадків;
  • Запорізька область - 118 випадків;
  • Івано-Франківська область - 427 випадків;
  • Кіровоградська область - 218 випадків;
  • м. Київ - 705 випадків;
  • Київська область - 253 випадки;
  • Львівська область - 203 випадки;
  • Луганська область - 9 випадків;
  • Миколаївська область - 22 випадки;
  • Одеська область - 93 випадки;
  • Полтавська область - 41 випадок;
  • Рівненська область - 240 випадків;
  • Сумська область - 81 випадок;
  • Тернопільська область - 353 випадки;
  • Харківська область - 56 випадків;
  • Херсонська область - 51 випадок;
  • Хмельницька область - 38 випадків;
  • Чернівецька область - 759 випадків;
  • Черкаська область - 137 випадків;
  • Чернігівська область - 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 у Центр надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, за кордоном від коронавірусу лікуються 152 українця.

Тим часом в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.

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