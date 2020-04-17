Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму майже в 3,5 рази

Вранці в п'ятницю, 17 квітня, індекс якості повітря у Києві перевищує норму в 3,4 рази, в той час, як ще в четвер ввечері, 16 квітня, місто огорнула димова пелена, а жителі столиці скаржилися на запах гару, який відчувають у всіх куточках столиці і області.

Про це повідомляє портал iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.

Так, повідомляється, що у Києві станом на 8:20 16 квітня індекс якості повітря становить 169 пунктів, при нормі до 50.

Індекс якості повітря у Києві. Скріншот: iqair.com

Київ очолює рейтинг по забрудненню повітря ще з вечора четверга. На другому місці знаходиться Китай, де індекс повітря становить 165 пунктів.

Рейтинг країн з найбільш забрудненим повітрям на ранок 17 квітня. Скріншот: iqair.com

Раніше Українські Новини розповідали, що КМДА повідомила, що у столиці в повітрі зафіксовані продукти горіння. Мешканців просять закрити вікна і не виходити на вулицю. Причиною цього є пожежа в Житомирській області та Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, а також північно-західний вітер. Радиацийний фон у столиці - в межах норми.

Також в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА, враховуючи ситуацію фахівці закликають:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її змінювати;

вимкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відновлення солей і мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Також 16 квітня Київ і передмістя накрила пилова буря у Чорнобильській зоні силами і засобами ДержНС тривають роботи з гасіння пожеж.