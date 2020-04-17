З сьогоднішнього дня Грузія забороняє пересування на легкових автомобілях

Раніше Грузія закрила всі алкогольні магазини в рамках боротьби з коронавірусом. Починаючи з 17 квітня, влада оголосила про заборону пересування на легкових автомобілях. Про це передає Тасс.

"З 12:00 на строк дії надзвичайного стану, тобто до 21 квітня включно, в країні повністю забороняється пересування легкових автомобілів", - заявив на брифінгу радник премтьер-міністра Іраклій Чіковані.

Як зазначив радник прем'єра, обмеження не поширюються на вантажні перевезення, а також дистриб'юторські машини. Крім того, в звичайному режимі продовжать роботу аптеки, продуктові магазини, а також служби доставки.

У Грузії через пандемії коронавірусу з 21 березня по 21 квітня діє режим надзвичайного стану. З 31 березня в країні заборонено вільне пересування, з 21:00 до 06:00 встановлено комендантську годину. Раніше уряд країни звернувся до президента з проханням продовжити режим НС до 10 травня.

На сьогодні у Грузії виявлено 348 випадків зараження коронавірусом. На карантині знаходяться 5 тис. осіб, в стаціонарах - 494. Одужали 76 осіб, три пацієнти померли. Ще троє хворих доставлені на батьківщину з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія раніше відмовилася прийняти експрес-тести на коронавірус.

У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом ще в кінці лютого.