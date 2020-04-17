підписатися на розсилку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новини
  • Світ
  • З сьогоднішнього дня Грузія забороняє пересування на легкових автомобілях
17 квітня 2020, пʼятниця, 08:52 3
Світ 2020-04-17T08:55:04+03:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня Грузія забороняє пересування на легкових автомобілях

З сьогоднішнього дня Грузія забороняє пересування на легкових автомобілях

Елизавета Кесельман
Грузія, Коронавірус, коронавірус в Грузії
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru

Раніше Грузія закрила всі алкогольні магазини в рамках боротьби з коронавірусом. Починаючи з 17 квітня, влада оголосила про заборону пересування на легкових автомобілях. Про це передає Тасс.

"З 12:00 на строк дії надзвичайного стану, тобто до 21 квітня включно, в країні повністю забороняється пересування легкових автомобілів", - заявив на брифінгу радник премтьер-міністра Іраклій Чіковані.

Як зазначив радник прем'єра, обмеження не поширюються на вантажні перевезення, а також дистриб'юторські машини. Крім того, в звичайному режимі продовжать роботу аптеки, продуктові магазини, а також служби доставки.

У Грузії через пандемії коронавірусу з 21 березня по 21 квітня діє режим надзвичайного стану. З 31 березня в країні заборонено вільне пересування, з 21:00 до 06:00 встановлено комендантську годину. Раніше уряд країни звернувся до президента з проханням продовжити режим НС до 10 травня.

На сьогодні у Грузії виявлено 348 випадків зараження коронавірусом. На карантині знаходяться 5 тис. осіб, в стаціонарах - 494. Одужали 76 осіб, три пацієнти померли. Ще троє хворих доставлені на батьківщину з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія раніше відмовилася прийняти експрес-тести на коронавірус.

У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом ще в кінці лютого.

Більше новин про: Грузія Коронавірус коронавірус в Грузії

Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади
У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова
Новини
Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму майже в 3,5 рази 08:53
З сьогоднішнього дня Грузія забороняє пересування на легкових автомобілях 08:52
За добу коронавірус в Туреччині виявили у 5 тис. осіб 08:28
Гривня зміцнилася. Курс НБУ на довгі пасхальні вихідні 05:30
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова 22:44
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян 09:38
більше новин
Звільнені з полону українці пройдуть обсервацію у східному регіоні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok