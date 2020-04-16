У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що генерал-майор Служби безпеки України Валерій Шайтанов, спійманий на шпигунстві, працював над організацією замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я чув про цю заяву (журналіста Дмитра Гордона). Сьогодні вранці я говорив з міністром. Він підтвердив, що оперативні канали Служби безпеки передавали нам, що генерал-майор Шайтанів, крім замаху на Адама Осмаєва (учасника антитерористичної операції), працював над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ. Це було б не перший і навіть не п'яте замах. В цей раз я дякую співробітників СБУ за ефективну роботу та затримання небезпечного державного злочинця і шпигуна", – сказав Геращенко.

Раніше Гордон у своєму відеозверненні заявив про планований замах на Авакова.

"Наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами. Передали в Україну інформацію про те, що генерал СБУ має дивні зв'язки, контакти з російськими розвідниками. Після цього він був узятий в глибоку розробку і виведений на чисту воду", – додав Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Раніше повідомлялося про те, що журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію по затриманню Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Шайтанов, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.

Також контррозвідка СБУ затримала фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова.