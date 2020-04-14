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14 апреля 2020, вторник, 20:00 3626
Силовые структуры 2020-04-14T20:00:45+03:00
Українські Новини
Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают в госизмене

Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают в госизмене

Надежда Комендантова
СБУ, Задержание, Задержание СБУ, Госизмена, Валерий Шайтанов, подозрение в госизмене
Задержание Шайтанова. Фото: ssu.gov.ua
Задержание Шайтанова. Фото: ssu.gov.ua

Прокуратура намерена просить суд взять под стражу без альтернативы залога генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил Антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Об этом Українським Новинам сообщила СБУ.

"Статья, которая ему инкриминируется, не предусматривает альтернативу аресту", - сказал представитель ведомства.

По его словам, Шайтанов, в частности подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Дата рассмотрения судом меры пресечения для Шайтанова пока неизвестна.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в планировании убийства Осмаева по заданию российских спецслужб.

Ранее журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения СБУ "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

В январе Святошинский районный суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона сил АТО Амины Окуевой Игоря Редькина.

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