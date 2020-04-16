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16 квітня 2020, четвер, 19:30 7
Політика 2020-04-16T21:15:04+03:00
Українські Новини
Звільнені з полону українці пройдуть обсервацію у східному регіоні

Звільнені з полону українці пройдуть обсервацію у східному регіоні

Надежда Комендантова
полонені, Обмін полоненими, Коронавірус, обсервація
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

20 громадян, звільнених з окупованих територій в рамках обміну утримуваними особами, спрямовані на обов'язкову обсервацію в одне установ на сході України.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На сході (пройдуть обсервацію)", - сказав джерело.

В якій області вони пройдуть обсервацію, співрозмовник не уточнив.

Він додав, що обсервація триватиме 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, на лінії розмежування пройшов черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.

Раніше Офіс Президента заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обміні утримуваними особами не пізніше Великодня.

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