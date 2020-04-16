Суд відправив Чорновол під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив колишнього депутата Верховної Ради Тетяну Чорновол (фракція "Народний фронт"), підозрювану у підпалі офісу "Партії регіонів" в 2014 році і заподіяння смерті людині, під домашній арешт до 8 червня включно після того, як Чорновол відмовилася від надання свідчень в ДБР.

Це рішення суд ухвалив у четвер, передають Українські Новини.

Чорновол зобов'язана з'явитися до слідчого, прокурора і в суд на першу вимогу, не залишати населений пункт, де вона проживає без їх дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не спілкуватися зі свідками у цій справі, здати паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет.

Адвокат Чорновол заявив, що справу має розслідувати Національна поліція, а не Державне бюро розслідувань.

Захист повідомила, що цю справу було об'єднано зі справою про можливе перешкоджання Чорновол законній професійній діяльності журналіста.

Прокурор, у свою чергу, заявив, що об'єднання було скасовано.

Також захист заявила, що прокурори приєднали до провадження документи, які не відносяться до цієї справи.

Захист наголосив, що такі дії прокуратури незаконні.

Адвокати Чорновол заявили, що з боку прокурорів можливе підроблення документів.

Сторона захист просив про відвід судді Сергія Вовка і групи прокурорів.

Суддя залишив без розгляду заяву про відвід судді і сказав, що захист надається можливість подати заяву про відвід групи прокурорів у загальному порядку.

Крім того, адвокат заявила, що у загиблого внаслідок пожежі громадянина Володимира Захарова, у смерті якого підозрюють Чорновол, була прижиттєва травма голови.

У свою чергу, прокуратура зазначила, що на експертизі ознаку черепно-мозкової травми не було виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДБР проводила слідчі дії в будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол.

ДБР розслідує як Чорновол перелізла паркан з колючим дротом, щоб незаконно потрапити на брифінг.