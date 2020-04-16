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16 квітня 2020, четвер, 17:24 67
Силові структури 2020-04-16T19:45:03+03:00
Українські Новини
Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова

Надежда Комендантова
СБУ, арсенал зброї, Затримання СБУ, Валерій Шайтанов
Затримання фігуранта по справі Шайтанова.
Затримання фігуранта по справі Шайтанова.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві фігуранта у справі заарештованого за держзраду і тероризм генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова - колишнього співробітника Центру спецоперацій А СБУ, який підтримував контакти з полковником Федеральної служби безпеки Росії Ігорем Єгоровим.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Зазначено, що під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів.

"Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу "карабін", рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 і запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсуль-детонаторів і понад 9 тис. патронів різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Згідно йому, вилучені зразки озброєння і боєприпасів залучені до кримінального провадження як докази направлені на експертизу.

На даний момент фігуранту виробництва повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

З'ясовуються всі обставини і характер зв'язків підозрюваного з російською спецслужбою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Затримання фігуранта по справі Шайтанова.Затримання фігуранта по справі Шайтанова.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Раніше повідомлялося про те, що журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію по затриманню Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Шайтанів, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.

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Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова
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