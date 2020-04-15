подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 апреля 2020, среда, 19:06 1384
Судебная власть 2020-04-15T19:07:05+03:00
Українські Новини
Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ Шайтанова

Надежда Комендантова
СБУ, Арест, Террорист, Суд, Шпионаж, Госизмена, Валерий Шайтанов, подозрение в госизмене
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua

Суд избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, которому сообщили о подозрении в государственной измене и террористическом акте, в виде содержание под стражей сроком 60 суток.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток", - говорится в нем.

Отмечается, что 14 апреля он был задержан за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ущерб государственной безопасности Украины.

Подозреваемому инкриминируется ч. 1 ст. 111 ( государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшое разоблачение Службы безопасности", - сказал председатель СБУ Иван Баканов.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

Больше новостей о: СБУ Арест Террорист Суд Шпионаж Госизмена Валерий Шайтанов подозрение в госизмене

В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов
Новости
В Киеве планируют открыть пункты приема медотходов 20:05
Гривна подешевела. Курс нацвалюты на межбанке в среду 19:37
Антон Подлуцкий: Если после 24 апреля не начнут снимать карантинные ограничения, ситуация может рвануть куда сильнее 19:25 Мнение
Конкуренция за каждое рабочее место выросла в 3 раза из-за карантина, - кадровое агентство 19:11
Застройщики планируют поднять цены в конце апреля или начале мая на 10%, – Коваль 19:08 Мнение
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
больше новостей
Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok