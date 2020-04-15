Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, которому сообщили о подозрении в государственной измене и террористическом акте, в виде содержание под стражей сроком 60 суток.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток", - говорится в нем.

Отмечается, что 14 апреля он был задержан за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ущерб государственной безопасности Украины.

Подозреваемому инкриминируется ч. 1 ст. 111 ( государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшое разоблачение Службы безопасности", - сказал председатель СБУ Иван Баканов.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.