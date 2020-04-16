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  • У відкритому океані недалеко від США через карантин застряг круїзний лайнер з 250 українцями
16 квітня 2020, четвер, 15:32 17
Америка 2020-04-16T17:45:03+03:00
Українські Новини
У відкритому океані недалеко від США через карантин застряг круїзний лайнер з 250 українцями

У відкритому океані недалеко від США через карантин застряг круїзний лайнер з 250 українцями

Елизавета Кесельман
Карантин, Лайнер, Круїзний лайнер, Українці на лайнері
Лайнер Carnival Elation. Фото: twitter.com/sselenistan
Лайнер Carnival Elation. Фото: twitter.com/sselenistan

У відкритому океані, недалеко від Маямі (США, штат Флорида), зупинився круїзний лайнер Carnival Elation, на якому знаходяться 250 громадян України. Про це повідомляє ТСН.

Наголошується, що всі українці, які перебувають на борту лайнера – є його працівниками. Судно стоїть в океані через карантин. Також повідомляється, що вийти на берег пасажири не можуть.

Як передають очевидці, зазвичай, круїзний лайнер Carnival Elation" вміщає понад дві тисячі туристів і ще майже тисячу осіб персоналу. Однак, поки всі чекають повернення додому, дотримуються всіх правил ізоляції. В каютах живуть по одному. Їх контролює охорона.

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що воно забезпечує повернення громадян, якщо цей процес було правильно реалізовано іншими відомствами. Над поверненням 250 українців зараз вже працюють.

Наголошується, що компанія-роботодавець замовила чартер, щоб доставити українців будинком. Кажуть, що їм вдалося домовитися і про зеленому коридорі з дипломатами в Америці. Він потрібен, тому що українці працювали на Багамах, і американської візи у них не було. Вже 8 квітня вони повинні були летіти додому. Проте Київ відмовився прийняти чартерний рейс.

"Можна припустити, що не до кінця була опрацьована логістика компанією, за обсервационным заходів в Україні. Опрацьовуються питання, інші шляхи, через інші країни, можливо Білорусь, повернення наших співгромадян не просто в Україну, а до місць проживання", - розповів начальник відділу кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

Юристи стверджують, що в Україні не вироблено алгоритму дій у таких випадках.

"Коли ми дивимося нашу постанову, то там є порядок госпіталізації. Ніяких питань про погодження прильотів, розподілу обов'язків там немає. У нас немає робочих механізмів, які б дозволяли об'єктивно всім працювати", - розповідає юрист Віталій Собкович.

Як повідомляли "Українські Новини", у Франції через коронавірус ізолювали весь екіпаж авіаносця "Шарль-де-Голь".

Крім того, в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних.

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