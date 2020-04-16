Повний список громадян, яких повернула з полону Україна

В рамках обміну утримуваними особами, який пройшов у четвер, Україна повернула з полону бойовиків 17 цивільних, військових 2 і 1 правоохоронця.

Про це повідомив Офіс Президента, передають Українські Новини.



З тимчасово окупованої території Донецької області звільнено 9 осіб.



Серед них військові Микола Гриненко і Віктор Шайда, правоохоронець Володимир Карась та 6 цивільних: Олександр Алакоз, Микола Ілюхін, Євген Костів, Олександр Помеляйко, Олександр Садовський і Вадим Сірик.



З тимчасово окупованої території Луганської області повернулися 11 цивільних, серед яких одна жінка - Алевтина Попова.



Також звільнені Віталій Желдак, Сергій Міроніч, Валентин Можаєв, Микола Полозов, Сергій Русинів, Іван Сливка, Олександр Сливка, Олександр Табачний, Олександр Штиль і Олександр Яковенко.



Кількість й імена громадян, яких під час обміну передали Україні, не уточнюються.



Як повідомляли Українські Новини, Україна в четвер повернула з окупованих територій 20 громадян.



Переговори щодо звільнення українців, яких утримують на території Росії і анексованого нею Криму тривають.