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16 апреля 2020, четверг, 13:58 320
Внешняя политика 2020-04-16T14:04:44+03:00
Українські Новини
В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан

В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан

Валерия Драгомирова
ЛНР, Плен, ДНР, Украина-Россия, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Офис Президента заявляет, что обмен удерживаемыми лицами завершился, и в его ходе Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях", - сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, с оккупированной территории Донецкой области освободили 9 украинцев.

11 украинцев вернулись из плена на оккупированной территории Луганской области. Сколько граждан в ходе обмена передала Украина не уточняется.

"Взаимное освобождение произошло в рамках формата "всех на всех", - акцентировал Ермак.

Переговоры по освобождению украинцев, которых содержат на территории России и аннексированного ею Крыма, продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента заявил, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.


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В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан
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