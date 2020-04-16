В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан

Офис Президента заявляет, что обмен удерживаемыми лицами завершился, и в его ходе Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.



"Состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях", - сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.



По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, с оккупированной территории Донецкой области освободили 9 украинцев.



11 украинцев вернулись из плена на оккупированной территории Луганской области. Сколько граждан в ходе обмена передала Украина не уточняется.



"Взаимное освобождение произошло в рамках формата "всех на всех", - акцентировал Ермак.



Переговоры по освобождению украинцев, которых содержат на территории России и аннексированного ею Крыма, продолжаются.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента заявил, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.





