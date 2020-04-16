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16 квітня 2020, четвер, 14:11 25
Зовнішня політика 2020-04-16T14:12:57+03:00
Українські Новини
В рамках обміну Україна повернула з окупованих територій 20 громадян

В рамках обміну Україна повернула з окупованих територій 20 громадян

Валерия Драгомирова
полонені, Росія-Україна, Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Офіс Президента заявляє, що обмін утримуваними особами завершився, і під час нього Україна повернула з окупованих територій 20 громадян.

Про це сказано в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб - ми повернули 20 своїх громадян, які перебувають у неволі на тимчасово окупованих територіях", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, з окупованої території Донецької області звільнили 9 українців.

11 українців повернулися з полону на окупованій території Луганської області.
Скількох громадян під час обміну передала Україна, не уточнюється.

"Взаємне звільнення відбулося в рамках формату "всіх на всіх", - акцентував Єрмак.

Переговори щодо звільнення українців, яких утримують на території Росії й анексованого нею Криму, тривають.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента заявив, що тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обмін утримуваними особами не пізніше Великодня.

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