В рамках обміну Україна повернула з окупованих територій 20 громадян

Офіс Президента заявляє, що обмін утримуваними особами завершився, і під час нього Україна повернула з окупованих територій 20 громадян.

Про це сказано в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.



"Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб - ми повернули 20 своїх громадян, які перебувають у неволі на тимчасово окупованих територіях", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, з окупованої території Донецької області звільнили 9 українців.



11 українців повернулися з полону на окупованій території Луганської області.

Скількох громадян під час обміну передала Україна, не уточнюється.



"Взаємне звільнення відбулося в рамках формату "всіх на всіх", - акцентував Єрмак.



Переговори щодо звільнення українців, яких утримують на території Росії й анексованого нею Криму, тривають.



Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента заявив, що тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обмін утримуваними особами не пізніше Великодня.