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16 квітня 2020, четвер, 12:49 25
Суспільство 2020-04-16T15:30:03+03:00
Українські Новини
Денисова назвала ім'я першого звільненого з полону українця

Денисова назвала ім'я першого звільненого з полону українця

Кира Молчанова
Людмила Денисова, ЗСУ, Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Офіс президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс президента

В рамках третього етапу взаємного звільнення утримуваних осіб був звільнений військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, якого утримовали угрупування "ДНР".

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Він військовослужбовець ЗСУ. Потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року. Його родичі зверталися до мене з проханням про його звільнення. Мною було передано відповідне звернення в Центр звільнення заручників при СБУ, після чого відразу розпочалася робота з його повернення", — написала Денисова.

Вона також опублікувала фотографії українців, яких звільнили з полону угруповання "ДНР".

Звільнені з полону українці. Фото: Telegram-канал Людмили ДенисовоїЗвільнені з полону українці. Фото: Telegram-канал Людмили Денисової

Омбудсмен підтвердила: сьогодні на підконтрольну територію України повернули 19 українців, яких утримували на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Через карантинні обмеження переговорний процес був важким.

"Але, як бачимо, спільні зусилля всіх, хто був залучений до цієї важливої роботи дали свій результат", — зазначила Денисова.

Вона підкреслила, що звільнені українці пройдуть обов'язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом та засобами зв'язку.

Як повідомляли Українські Новини, на лінії розмежування пройшов черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.

Раніше Офіс Президента заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обміні утримуваними особами не пізніше Великодня.

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