підписатися на розсилку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 квітня 2020, четвер, 11:20 11
Судова влада 2020-04-16T12:00:01+03:00
Українські Новини
Федині продовжили срок особистого зобов'язання до 7 травня

Федині продовжили срок особистого зобов'язання до 7 травня

Елизавета Драбкина
Печерський районний суд Києва, Софія Федина, Особисте зобов'язання
Софія Федина Федина, депутат Європейської солідарності. Українське фото
Софія Федина Федина, депутат Європейської солідарності. Українське фото

Печерський районний суд Києва продовжив термін особистого зобов'язання депутату Верховної Ради Софії Федині ("Євросолідарність") до 7 травня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Таким чином, Федіна зобов'язана прибувати до слідчого, прокурора і в суд на першу вимогу, не виїжджати з Києва та області без їх дозволу, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та / або місця роботи.

При цьому на депутата не покладалася заборона на виїзд за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, 10 березня Печерський районний суд Києва обрав депутату Верховної Ради Софії Федині ("Євросолідарність") особисте зобов'язання без заборони виїжджати за кордон, про що суд просив прокурор.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул), підозрюваної у можливі погрози на адресу Президента Володимира Зеленського. Раніше Звіробій і Федина здійснювали онлайн-трансляцію в YouTube та соціальної мережі Facebook, під час якої вони висловлювали погрози вбивством адреса Зеленського.

Більше новин про: Печерський районний суд Києва Софія Федина Особисте зобов'язання

На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня
Сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати
Новини
Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт 12:03
Нефьодов підтвердив 600% премії: "так, я отримував 6 тижнів такі виплати" 11:59
Добровольці з "НК Волонтери" доставили продукти та воду вогнеборцям у Чорнобильську зону 11:37
МОЗ розглядає заявки на лікування за кордоном попри карантин 11:28
Чи вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації. Пояснення Держатомрегулювання 11:23
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавки до 600 % окладу, незважаючи на дикі недобори митниці 07:30 Документ
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування 15:00
Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ" 12:49
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекціі Київщини кума Кудрявцева 18:38
більше новин
Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok