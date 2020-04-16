Федині продовжили срок особистого зобов'язання до 7 травня

Печерський районний суд Києва продовжив термін особистого зобов'язання депутату Верховної Ради Софії Федині ("Євросолідарність") до 7 травня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Таким чином, Федіна зобов'язана прибувати до слідчого, прокурора і в суд на першу вимогу, не виїжджати з Києва та області без їх дозволу, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та / або місця роботи.

При цьому на депутата не покладалася заборона на виїзд за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, 10 березня Печерський районний суд Києва обрав депутату Верховної Ради Софії Федині ("Євросолідарність") особисте зобов'язання без заборони виїжджати за кордон, про що суд просив прокурор.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул), підозрюваної у можливі погрози на адресу Президента Володимира Зеленського. Раніше Звіробій і Федина здійснювали онлайн-трансляцію в YouTube та соціальної мережі Facebook, під час якої вони висловлювали погрози вбивством адреса Зеленського.