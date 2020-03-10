Прокуратура просит суд забрать загранпаспорт у депутата Рады Федины

Прокуратура просит Печерский районный суд Киева избрать депутату Верховной Рады Софие Федине ("Европейская солидарность") меру пресечения в виде личного обязательства и сдать паспорт для выезда за границу вместо того, чтобы лишать ее свободы.

Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания, передают Українськi Новини.

По мнению прокуратуры, мера пресечения в виде личного обязательства обеспечит исполнение подозреваемой необходимых процессуальных обязательств и предоставит возможность избежать рисков.

В частности прокурор говорил о риске сокрытия от органов досудебного расследования и суда, исказить неустановленные на данное время вещественные доказательства в деле, а также оригиналы видеообращений, а также о риске влияния на свидетелей, препятствования расследованию.

Также прокуратура просит суд возложить на Федину такие обязательства: являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Киев и Киевскую область без уведомления следствия, воздержаться от общения со свидетелями по своему делу, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Зверобой, подозреваемой в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Ранее 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.