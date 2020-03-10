подписаться на рассылку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 марта 2020, вторник, 12:40 7
Верховная Рада и партии 2020-03-10T12:41:24+02:00
Українські Новини
Прокуратура просит суд забрать загранпаспорт у депутата Рады Федины

Прокуратура просит суд забрать загранпаспорт у депутата Рады Федины

Кира Молчанова
мера пресечения, ГБР, Владимир Зеленский, София Федина, Маруся Зверобой
София Федина Федына, депутат Европейской солидарности
София Федина Федына, депутат Европейской солидарности

Прокуратура просит Печерский районный суд Киева избрать депутату Верховной Рады Софие Федине ("Европейская солидарность") меру пресечения в виде личного обязательства и сдать паспорт для выезда за границу вместо того, чтобы лишать ее свободы.

Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания, передают Українськi Новини.

По мнению прокуратуры, мера пресечения в виде личного обязательства обеспечит исполнение подозреваемой необходимых процессуальных обязательств и предоставит возможность избежать рисков.

В частности прокурор говорил о риске сокрытия от органов досудебного расследования и суда, исказить неустановленные на данное время вещественные доказательства в деле, а также оригиналы видеообращений, а также о риске влияния на свидетелей, препятствования расследованию.

Также прокуратура просит суд возложить на Федину такие обязательства: являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Киев и Киевскую область без уведомления следствия, воздержаться от общения со свидетелями по своему делу, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Зверобой, подозреваемой в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Ранее 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

Больше новостей о: мера пресечения ГБР Владимир Зеленский София Федина Маруся Зверобой

Межбанк открылся обвалом гривны
В Италии за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек. Данные на 10 марта
Новости
Прокуратура просит суд забрать загранпаспорт у депутата Рады Федины 12:40
Матч Лиги Европы в Харькове могут провести без болельщиков из-за коронавируса 12:33
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса 12:24
Ощадбанк провел выплату по еврооблигациям 12:23
В США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella 12:23
больше новостей
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
больше новостей
Черный понедельник: фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok